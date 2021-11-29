понедельник 29.11.2021 10:59:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:00, 28 ноября 2021 года

Орловец выручил за «Ладу» 15 тысяч рублей и заработал уголовное дело

Мужчине, покусившемуся на одинокую «семёрку», грозит до 5 лет тюрьмы.


В Железнодорожном районе Орла правоохранители установили подозреваемого в краже «Лады». Преступление вменяют жителю Орловского района 1967 года рождения, – сообщает сайт областного УМВД.

Хозяйка машины припарковала её во дворе и долгое время не садилась за руль. Как оказалось, отечественную легковушку забрал эвакуатор, водителю которого подозреваемый рассказал, что машина – его. «Ладу» в итоге сдали в пункт приёма металла, за что мужчина выручил 15 тысяч рублей. Спасти «семёрку» оперативники не успели – машина уже была направлена на переработку.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Подозреваемый уже выразил желание возместить причинённый ущерб.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.