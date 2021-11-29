Главная » Новости



16:00, 28 ноября 2021 года Орловец выручил за «Ладу» 15 тысяч рублей и заработал уголовное дело Мужчине, покусившемуся на одинокую «семёрку», грозит до 5 лет тюрьмы.





В Железнодорожном районе Орла правоохранители установили подозреваемого в краже «Лады». Преступление вменяют жителю Орловского района 1967 года рождения, – сообщает сайт областного УМВД.



Хозяйка машины припарковала её во дворе и долгое время не садилась за руль. Как оказалось, отечественную легковушку забрал эвакуатор, водителю которого подозреваемый рассказал, что машина – его. «Ладу» в итоге сдали в пункт приёма металла, за что мужчина выручил 15 тысяч рублей. Спасти «семёрку» оперативники не успели – машина уже была направлена на переработку.



Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Подозреваемый уже выразил желание возместить причинённый ущерб.





Артём Ежаков



