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17:00, 28 ноября 2021 года В Орле появится 11 ёлочных базаров Предпринимателям предлагали 31 площадку.





С 15 по 31 декабря символ Нового года в Орле можно будет купить на 11 ёлочных базарах. Предпринимателям предлагали 31 площадку. Адреса продажи хвойных деревьев станут известны в начале декабря. Также их можно будет приобрести вблизи торговых центров, – сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков



