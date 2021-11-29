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18:00, 28 ноября 2021 года

Орловские финансисты и страховщики существенно потеряли в зарплате

В целом, сентябрьский уровень оплаты труда в регионе остался стабильным.


Сентябрьские размеры оплаты труда в Орловской области остались стабильными, – следует из отчёта Орёлстата. Средний номинальный уровень зарплаты на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях за первый осенний месяц составил 34 278 рублей, увеличившись на 190 рублей по сравнению с августом. Прирост к показателю сентября прошлого года – 8,3%. Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, за этот период не изменился.

Традиционно первое место по среднему оплате труда в регионе занимают финансисты и страховщики – 46 904 рубля (- 4 522 рубля по сравнению с августом). На втором месте оказались госуправленцы – 43 445 рублей (- 123 рубля). Замыкают тройку лидеров работники сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства со средним размером зарплаты на уровне 38 820 рублей (- 7 529 рублей).

Медики и соцработники в среднем в сентябре получали по 28 792 рубля (-1 673 рубля), педагоги – 29 871 рубль.


Артём Ежаков
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