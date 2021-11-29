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7:00, 29 ноября 2021 года В Орле ищут подрядчиков по содержанию общественных территорий и ливнёвок Суммы долгосрочных контрактов исчисляются миллионами рублей.





Мэрия Орла объявила три конкурса на поиск подрядчика, касающихся уборки и содержания города. Речь идёт о соглашении на содержание сети ливнёвок (20 млн рублей, срок работ – по 31 декабря 2022 года), контрактах на уборку набережных Оки и Орлика, (5,1 млн рублей, срок – по 31 декабря 2022 года) а также городских скверов и парков (10,5 млн рублей, срок – по 31 июля 2022 года). Все торги пройдут в следующем месяце.





Артём Ежаков



