В Ливенском районе выбрали наиболее благоустроенные сельские поселения

|
|
|Главная » Новости
8:30, 29 ноября 2021 года
В Ливенском районе выбрали наиболее благоустроенные сельские поселенияОпределены итоги ежегодного смотра-конкурса.
В Ливенском районе подвели итоги ежегодного смотр-конкурса и назвали самые благоустроенные сельские поселения 2021 года. Лучшим снова стало Вахновское с. п. Триумф с ним разделило Сосновское с. п. Второе место досталось Коротышскому и Крутовскому с. п. Третью ступень пьедестала отдали Дутовскому, Козьминскому и Сергиевскому с. п.
В определении лучших жюри руководствовалось ухоженностью улиц, дворов и общественных территорий, а также сбору мусора, содержанием воинских захоронений и так далее, – сообщает сайт областного правительства.
Фото с сайта правительства Орловской области
Артём Ежаков