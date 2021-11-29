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8:30, 29 ноября 2021 года В Ливенском районе выбрали наиболее благоустроенные сельские поселения Определены итоги ежегодного смотра-конкурса.





В Ливенском районе подвели итоги ежегодного смотр-конкурса и назвали самые благоустроенные сельские поселения 2021 года. Лучшим снова стало Вахновское с. п. Триумф с ним разделило Сосновское с. п. Второе место досталось Коротышскому и Крутовскому с. п. Третью ступень пьедестала отдали Дутовскому, Козьминскому и Сергиевскому с. п.



В определении лучших жюри руководствовалось ухоженностью улиц, дворов и общественных территорий, а также сбору мусора, содержанием воинских захоронений и так далее, – сообщает сайт областного правительства.



Фото с сайта правительства Орловской области









Артём Ежаков



