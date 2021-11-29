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9:30, 29 ноября 2021 года В Ливенской ЦРБ готовят к эксплуатации флюорограф и маммограф Сейчас в медучреждении идёт монтаж оборудования и завершается оформление нужных документов.





В Ливенской центральной районной больнице в скором времени должны заработать цифровой флюорограф и цифровой маммограф, – сообщает сайт областного правительства. По словам главврача Вадима Сезина, сейчас в медучреждении идёт монтаж оборудования и завершается оформление нужных документов.



Аппараты, приобретенные в рамках программы «Модернизация первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», обошлись в 20 миллионов рублей.





Артём Ежаков



