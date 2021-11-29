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14:45, 27 ноября 2021 года

Орловскому храму подарили частицу мощей Георгия Победоносца

Когда святыню выставят, ей смогут поклониться все желающие.


Храму во имя Георгия Победоносца подарили частицу мощей этого святого. Её пожертвовал один из клириков Орловской епархии. Православная реликвия будет храниться рядом с иконой великомученика.

Вскоре верующие смогут поклониться мощам. Каждое воскресенье в Георгиевском храме совершается молебен с акафистом. Принять участие в богослужении могут все желающие. Для этого необходимо прийти с паспортом на КПП войсковой части № 03013 по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 298. Актуальное расписание богослужений публикуется в группе храма в «ВКонтакте».

Фото с сайта Орловской митрополии


Артём Ежаков
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