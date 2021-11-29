В Орловской области 313 новых случаев заражения COVID-19

|
|
|Главная » Новости
12:12, 28 ноября 2021 года
В Орловской области 313 новых случаев заражения COVID-19Ушли из жизни из-за болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, ещё семь человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 ноября, за последние сутки в Орловской области выявлено 313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было инфицировано 62 706 человек.
Накануне после перенесённого заболевания выписано 218 орловцев. Всего с болезнью справились 50 303 человека.
От последствий болезни скончались 1 283 жителя региона, семь – за последние сутки.
Орловское Информбюро