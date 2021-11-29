Главная » Новости



12:15, 28 ноября 2021 года Орловская область. График выплат социальных пособий в декабре Региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости опубликовал информацию о выплате социальных пособий в декабре 2021 года.





Основная часть выплат будет направлена гражданам в период с 6 по 13 декабря 2021 года. Среди них как выплаты, рассчитываемые индивидуально для каждого получателя, так и с фиксированной суммой.



Выплаты, рассчитываемые индивидуально:



Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;



Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;



Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;



Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;



Пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);



Компенсация расходов на уплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.



Выплаты с фиксированной суммой:



Ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки – 544,09 рубля;



Единовременно пособие многодетной семье – 21 635,86 рубля или 28 847,80 рубля;



Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи –134 444,76 рубля;



Ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 275,11 рубля;



Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам – 18 886,32 рубля и 7082,85 рубля;



Ежемесячное (единовременное) пособие семьям военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91 рубля и 29 908,46 рубля;



Ежемесячное пособие семьям Героем России (посмертно) – 5 000 рублей;



Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 5 425,5 рубля, 8138,25 рубля или 10851 рубль;



Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 316 рублей или 10 851 рубль;



Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 10 786 рублей;



Пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 288,49 рубля, 576,98 рубля или 721,23 рубля;



Ежемесячное пособие многодетной семье – 504,83 рубля.



Также сообщается, что 24 декабря 2021 года будут произведены выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Объём субсидий определяется в индивидуальном порядке.



Кроме того, в еженедельном порядке будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем пособий устанавливается индивидуально.



Официальный сайт департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области https://www.dszn57.ru/

Ссылки на группы в соцсетях:

https://vk.com/dszn57

https://ok.ru/group/60325269667943

https://www.facebook.com/groups/516626022115136

https://t.me/dszn57





Орловское Информбюро



