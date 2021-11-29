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Главная » Новости

12:39, 28 ноября 2021 года

В Семейном центре в Орле откроется окно МФЦ «Мои документы»

«Мой семейный центр» - это проект Орловского социального кластера, созданный для оказания комплексной помощи семьям с детьми по принципу «одного окна». В центре оказываются разные виды поддержки от консультирования до гуманитарной помощи.


В ноябре этого года достигнута договорённость с департаментом информационных технологий Орловской области об открытии на территории Семейного центра в городе Орле окна МФЦ «Мои документы». Это позволит семьям в одном месте получить максимум услуг, в том числе оформить необходимые документы. Открытие окна МФЦ запланировано на следующей неделе.

Семейный центр расположен в городе Орле по адресу: ул. Лескова, 22. График работы: с 9.00 до 17.00.

Орловцы могут оставить обращение или вопрос в группе Семейного центра ВКонтакте, а также написать личное сообщение. К решению вопроса будут подключены участники кластера и его партнёры, профильные ведомства

Группа центра ВКонтакте: https://vk.com/msc.orel
Сайт центра: семейный-портал57.рф/registracziya/
Семейная линия: 8(800)-550-05-11 (9.00-17.00)

Инфографика Семейного центра


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