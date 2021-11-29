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12:50, 28 ноября 2021 года
Стали известны победители фотоконкурса «Я вижу мир таким»Фотоконкурс проводился среди пенсионеров.
24 ноября в Орле наградили победителей и финалистов областного фотоконкурса «Я вижу мир таким». Участие в нём приняли пенсионеры. В течение месяца свои конкурсные работы присылали мужчины в возрасте от 60 лет и старше и женщины – от 55 лет и старше. Всего – около 60 человек.
По итогам фотоконкурса жюри определило победителей в трёх номинациях.
В номинации «Милые сердцу места»:
1-е место: Артёмов Вячеслав Михайлович (Сосковский район, с.Сосково);
2-е место: Балабанова Антонина Петровна (г.Новосиль), Теплов Владимир Васильевич (пгт.Глазуновка);
3-е место: Артамонов Анатолий Владимирович (Знаменский район, с.Знаменское), Горин Валерий Никитович (Мценский район, д.Подберезово).
В номинации «Мир вокруг нас»:
1-е место: Чаплыгин Владимир Иванович (г.Ливны);
2-е место: Корсакова Раиса Рафатовна (Шаблыкинский район, п.Шаблыкино), Иванова Валентина Демьяновна (Корсаковский район, с.Корсаково);
3-е место: Пензева Таисия Васильевна (Кромской район, пгт.Кромы), Боков Владимир Николаевич (Верховский район, пгт.Верховье).
В номинации «Связь поколений»:
1-е место: Шалимова Людмила Викторовна (Колпнянский район, п. Колпна);
2-е место: Малык Алла Михайловна (Свердловский район, п.Змиевка), Трошина Валентина Кирилловна (Залегощенский район, п.Залегощь);
3-е место: Прохорова Валентина Константиновна (Покровский район, пгт.Покровское), Торшина Галина Дорофеевна (Корсковский район, с.Корсаково).
В трех номинациях конкурса 10 участников награждены Дипломами финалиста.
Победителям и финалистам конкурса были вручены Дипломы и подарки от Регионального Отделения Союза пенсионеров России.
Фото Регионального Отделения Союза пенсионеров России
Орловское Информбюро