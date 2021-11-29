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13:20, 28 ноября 2021 года

В Орле налоговики проводят инвентаризацию рынков

В ноябре проверки прошли на восьми рынках города.


В ноябре текущего года оперативными сотрудниками ИФНС России по г. Орлу проведена инвентаризация 8 рынков города Орла. В ходе рейдов у торгующих проверили регистрацию в качестве предпринимателя, а также наличие контрольно-кассовой техники. Сотрудники налоговой службы разъяснили статьи действующего законодательства и меры ответственности за нарушения.

Нарушители, не выполнившие требования ранее выданных предписаний, привлекаются к административной ответственности. Штраф, выписываемый индивидуальному предпринимателю за торговлю без ККТ, – от 10 тысяч рублей, юридическому лицу – от 30 тысяч рублей.

По состоянию на 1 ноября текущего года на территории Орла зарегистрировано более 10 170 единиц контрольно-кассовой техники, сообщили ИФНС России по г. Орлу.

Кстати, сообщать о фактах нарушений законодательства применения контрольно-кассовой техники имеют возможность и покупатели. Проверить чек можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Проверка кассового чека» на сайте ФНС России, либо скачав мобильное приложение. В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, покупатель может через приложение сообщить об этом в налоговую службу. Кроме того, о нарушении ККТ можно сообщить и любым другим удобным способом: по почте, с помощью ТКС или интернет – сервисов ФНС России «Обратиться в ФНС» и Личный кабинет налогоплательщика, а также по телефону - автоинформатору (4862) 39-21-72.



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