Главная » Новости



16:46, 28 ноября 2021 года Сотрудник орловского УКСа подозревается в получении взятки Также в поле зрения силовиков попали другие специалисты городского управления капитального строительства.





СУ СК России по Орловской области на основании материалов УФСБ возбудил уголовное дело по факту получения взятки главным специалистом управления капитального строительства. По этой же статье проходят и другие должностные лица УКСа.



Следствие считает, что мужчина, скооперировавшись с другими специалистами управления, лично получил от представителя подрядчика 650 тысяч рублей за подписи в актах выполненного дворового ремонта в Северном и Железнодорожном районах Орла, – сообщает сайт областного СУ СК.



Подозреваемый задержан. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных причастных к преступлению.





Артём Ежаков



