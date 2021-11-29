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17:03, 28 ноября 2021 года Владимир Круглый: «Штамм "омикрон" в России, скорее всего, присутствует» В связи с этим Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с Египтом.





Африканский штамм «омикрон» уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый. Об этом сообщили РИА Новости.



«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал Владмир Круглый.



Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С точки зрения Владимира Круглого, за приезжающими из Египта в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Круглый заявил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.





Орловское Информбюро



