понедельник 29.11.2021 11:00:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:03, 28 ноября 2021 года

Владимир Круглый: «Штамм "омикрон" в России, скорее всего, присутствует»

В связи с этим Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с Египтом.


Африканский штамм «омикрон» уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый. Об этом сообщили РИА Новости.

«Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал Владмир Круглый.

Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С точки зрения Владимира Круглого, за приезжающими из Египта в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Круглый заявил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.