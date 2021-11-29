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9:38, 29 ноября 2021 года Орёл получил обратно 170 миллионов рублей аванса по Красному мосту Деньги уже переведены региональному Управлению Федерального казначейства.





Белгородский арбитраж снял обеспечительные меры с неотработанного ООО «Ремспецмост» аванса по реконструкции Красного моста в размере 170 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Деньги уже поступили в региональное Управление Федерального казначейства.





Возобновление работ на переправе запланировано на следующий год. Уже в январе заказчик должен получить обновлённую проектную документацию и приступить к поискам подрядчика. К этому времени подпорные стенки, выполненные с нарушением, необходимо демонтировать.



Фото со страниц Юрия Парахина в социальных сетях









Артём Ежаков



