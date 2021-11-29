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10:07, 29 ноября 2021 года В Северном районе Орла появился пункт вакцинации с ежедневным режимом работы Он начинает работу уже сегодня, 29 ноября.





В Северном районе Орла появился пункт вакцинации с ежедневным режимом работы. Он расположен в здании территориального управления (Московское шоссе, 137) и начнёт работу с 29 ноября. График приёма по будням – с 12:00 до 19:00, по выходным – с 12:00 до 16:00. Этот кабинет заменит мобильный пункт вакцинации у ТЦ «Европа» на ул. Металлургов, – сообщает сайт областного правительства.



Предварительная запись не требуется. С собой пациенту следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Артём Ежаков



