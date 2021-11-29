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10:42, 29 ноября 2021 года Почти три четверти жителей Орла привито от COVID-19 На этой неделе в областной столице продолжится кампания по вакцинации. Мэрия публикует адреса и графики работы передвижных прививочных пунктов и стационарных кабинетов, где процедуру можно пройти без предварительной записи.





Около 75% взрослых жителей Орла привито от COVID-19. Об этом сообщает сайт мэрии областной столицы. С 29 ноября по 5 декабря кампания по вакцинации продолжится. Адреса и графики работы передвижных прививочных пунктов и стационарных кабинетов, где процедуру можно пройти без предварительной записи, представлены ниже:



• 29 ноября, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), с 12:00 до 19:00;

• 30 ноября, ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, второй этаж), с 12:00 до 19:00;

• 1 декабря, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), с 12:00 до 19:00;

• 2 декабря, ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, второй этаж), с 12:00 до 19:00;

• 3 декабря, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), с 12:00 до 19:00.



С сегодняшнего дня постоянные прививочные кабинеты работают уже в трёх районах города.



• Советский район – здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1), Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с 9:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 16:00 по выходным;

• Заводской район – пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). Время работы: с 12:00 до 19:00 ежедневно;

• Северный район – здание территориального управления (Московское шоссе, 137). Время работы: с 12:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным;



Помимо этого, по будням открыт прививочный кабинет в поликлинике «РЖД-Медицина» (ул. 3-я Курская, 56, второй этаж, каб. 29, с 10:00 до 14:00).



Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



