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11:25, 29 ноября 2021 года

В Орле открылась выставка современных передвижников

В этом году исполнилось 150 лет первой экспозиции работ художников-передвижников. Это значимое событие состоялось в Санкт-Петербурге, а сегодня традиции, заложенные русскими мастерами кисти, продолжают современные живописцы.


В орловском музее изобразительных искусств сделал остановку вернисаж «Товарищества передвижных художественных выставок». Поддерживая поиски и приобретенный опыт, художники стремятся способствовать созиданию позитивного художественного и образовательного процесса, вовлекая в него авторов, музеи, зрителей и СМИ.

Более ста произведений, представленных в орловском музее ИЗО, знакомят нас и с художниками (в большинстве своем это выпускники вузов Москвы и Петербурга), и с тем, как они видят сегодняшний день, исторические события и этнику.

Среди авторов - молодая художница Надежда Мироненко Она окончила Орловское художественное училище, и сотрудники музея отметили в её работах традицию орловской художественной школы.

Передвижники второй раз выставляют свои работы в Орле. Это дает возможность познакомиться с современными российскими художниками и составить хотя бы некоторое представление о характере, масштабе и особенностях их творчества. Кураторы выставки подробно расскажут обо всех мастерах. Вход в музей возможен группами до пяти человек и по QR-коду


Эва Стасюлевич
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