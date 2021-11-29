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11:56, 29 ноября 2021 года В Орле запретят парковку машин на нескольких улицах Помимо этого, возле некоторых детских садов установят знаки, ограничивающие скорость.





В Орле запретят парковку машин на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Так, с января автомобили невозможно будет оставить на всем протяжении ул. Московской и ул. Металлургов. Аналогичная мера предпринята в отношении территории возле д. 5 по пл. Мира.



Также принято решение о запрете движения транспорта на ул. Ленина и ул. Пролетарская гора с 23:00 до 6:00. Жителей окрестных домов ограничения не коснутся.



Помимо этого, возле детских садов № 3, № 24 и № 93 будут установлены знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, и предупреждающие знаки «Дети».





Артём Ежаков



