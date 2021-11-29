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12:17, 29 ноября 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 312 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 ноября, за последние сутки в Орловской области выявлено 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 63 018). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписано 225 орловцев (всего – 50 528). От последствий болезни скончались 1 289 жителей региона (+6 летальных исходов).





Артём Ежаков



