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12:34, 29 ноября 2021 года

В Орле разрабатывают план спасения МУП «ТТП»

Об эффективности работы «Трамвайно-троллейбусного предприятия» говорили на аппаратном совещании в областной администрации.


Пошаговый план «выхода из кризиса» для МУП «ТТП» Орла должен быть разработан уже к январю. Об эффективности работы «Трамвайно-троллейбусного предприятия» говорили на аппаратном совещании у губернатора.

На сегодняшний день изношенность транспорт и трамвайные пути изношены на 90%. Свою лепту внесло и закрытие и Красного моста, и изменившийся пассажиропоток. Как доложили на совещании, скоро будет сделан первый шаг по восстановлению – ожидается поступление дополнительной техники в виде автобусов и троллейбусов. По информации сообщества «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru», в областную столицу могут прибыть 10 московских троллейбусов. Также прибудут 20 автобусов большой вместимости. 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня расчетные счета заблокированы, на городские маршруты выходит ограниченное количество транспорта, предприятие имеет кредиторскую задолженность около 270 миллионов рублей. На прошлой неделе мы приняли решение о выделении дополнительного финансирования «ТТП» в размере 86 миллионов на погашение текущей задолженности».
Параллельно руководству предприятия поручено выделить автобусные перевозки в отдельную структуру и автоматизировать процессы службы движения, повысить эффективность выпуска транспорта на линию, оптимизировать штат диспетчеров, уменьшить фонд оплаты труда. Также поставлена задача усилить контроль за работой водителей, оснащением транспорта датчиками учета пассажиропотока, увеличить сбор выручки и степень контроля пассажиропотока. 



Артём Ежаков
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