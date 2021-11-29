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12:49, 29 ноября 2021 года Орловской области предстоят два снежных дня На дорогах ожидается гололедица.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего вечера и по 21:00 завтрашних суток на территории облачно, ночью дожди, местами сильные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами налипание мокрого снега, вечером на дорогах местами гололедица. Ветер: 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура воздуха: от 0°С…+5°С.



1 декабря на территории области ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер: 8-13 м/с, ночью: от 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью 0°С… до -5°С, днем -3°С…+2°С.





Артём Ежаков



