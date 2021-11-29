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13:31, 29 ноября 2021 года Продолжается конкурс на проект мемориального комплекса «Курская битва» Конкурс проводится по инициативе Российского военно-исторического общества.





Российское военно-историческое общество инициировало Международный открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение Мемориального комплекса «Курская битва». Он будет воздвигнут в Поныровском районе Курской области в 2023 году - к 80-летию ключевого сражения Великой Отечественной войны. Прием заявок осуществляется до конца января 2022 года. Итоги конкурса будут подводиться в феврале 2022 года.



Идея создания нового мемориала поддержана министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ветеранскими организациями, участниками Великой Отечественной войны и жителями Курской области, а также общественными организациями региона.



В состав организационного комитета по созданию мемориала вошёл Генеральный директор ВГТРК О.Б. Добродеев.



Как отметили в Российском военно-историческом общества, проекты масштабных монументов, посвященных событиям Курской битвы, разрабатывались с 1960-х годов, но ни один из них не был реализован.





Орловское Информбюро



