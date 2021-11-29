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14:23, 29 ноября 2021 года В Орле задержали возможных инициаторов потасовки возле футбольного поля на ул. Советской Вступившись за подростков, мужчина и женщина получили травмы.





В Орле задержали возможных инициаторов потасовки возле футбольного поля на ул. Советской. Видео бесчинства появилось накануне в городских сообществах. Двое нетрезвых парней угрожали подросткам и избили вступившихся за них мужчину и женщину. Пострадавшие написали заявления в полицию.



Правоохранители уже установили возможных инициаторов – орловцев 1998 и 1999 годов рождения. Их нашли в доме родственницы одного из них. Были составлены административные протоколы по фактам мелкого хулиганства и появления в общественном месте в нетрезвом виде. Материалы направлены в федеральный и мировой суды.



Сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, – сообщили в областном УМВД.



Фото из социальных сетей









