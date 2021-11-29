Главная » Новости



15:40, 29 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 30 автобусов и троллейбусов заменят изношенный транспорт ТТП. Также предприятие получает финансовую поддержку.



- Охота на охотников. Вместе с проверяющими съёмочная группа ГТРК «Орёл» искала след нарушителей в орловских лесах и полях.



- Врачи больницы им. Семашко к столетию медучреждения получили награды от Орловского облсовета.



- Глава региона - на прямой связи. В течение недели орловский ЦУР собирал вопросы от жителей Орловщины.



- В регион вернули аванс, выплаченный подрядчику за Красный мост.



- В Орле работает выставка художников-передвижников.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



