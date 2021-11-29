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14:57, 29 ноября 2021 года В лесах Орловщины проходит операция «Браконьер» В один из рейдов отправилась съёмочная группа ГТРК «Орёл».





В Охотнадзоре отмечают, что в последние годы любителей нелегально пострелять становится меньше.



Александр Кольцов, государственный инспектор по охране диких животных и рыбоохране Орловской области: «Однозначно, нарушители есть, но их количество уменьшается, может быть, благодаря нашей работе, может быть, люди понимают, что нужно относиться чуть-чуть по-другому к природе».

Тех, кто ещё не понял, как нужно относиться к природе, и ищут во время осенней операции «Браконьер». На этот раз в поле зрения были болховские просторы. Первый любитель не заставил себя долго ждать. Охотничье собаки вьются вокруг проверяющих, пока хозяин разворачивает билет, разрешения на оружие и путёвку.



Зверей в наших просторах много, и на каждого есть своя лицензия. Просто так выстрелить в любое животное нельзя. Сделав это, вы сразу попадаете под прицел правоохранительных органов.



В болховских лесах обитают лисы, зайцы, косули, кабаны и лоси. Кстати, охота на лося может ударить не только по карману, но и лишишь мандата. Как пишет «Российская газета», 25 ноября депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Инцидент с убийством лося произошёл в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области.



Охотнадзор не советует играть с судьбой, ведь за браконьерскую охоту на лося полагается штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.



Во время рейда проверяют и оружие. Одна не совпадающая цифра на прикладе, и увлечение охотой закончится в отделе полиции. Но тем, кто нелегальное оружие принесёт в Росгвардию, положено вознаграждение.





Всеволод Трифонов



