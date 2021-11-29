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15:36, 29 ноября 2021 года Орловская больница им. Семашко продолжает принимать поздравления со столетним юбилеем Медики получили поздравления от Орловского облсовета.





Орловской больнице скорой помощи имени Семашко исполнилось 100 лет. За век маленькая губернская больница превратилась в многофункциональный центр. Уже почти два года медучреждение работает как главный ковидный госпиталь области. Ежедневная самоотверженная борьба с коронавирусной инфекцией была отмечена депутатами Орловского облсовета.



Сегодня за работу медиков поблагодарил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Столетие - это, прежде всего, люди, это целая эпоха врачей, которые лечили, спасали жизни жителей Орловской области. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за самоотверженный труд, за то, что сегодня, в непростое время, когда вся страна, весь мир борется с пандемией коронавируса, вы стоите на передовой».

Леонид Музалевский назвал сотрудников больницы «героями нашего времени» и ещё раз поздравил главного врача Игоря Дробязгина с наградой президента - Орденом Почёта. Особенно отличившимся медикам от Орловского областного Совета были вручены грамоты и благодарности.



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Елена Литинская



