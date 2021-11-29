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16:52, 29 ноября 2021 года Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023 – 2025 годы На проектировку выделят 62 миллиона рублей.





Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023 – 2025 годы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямой линии на платформе Центра управления регионом. Тема была затронута во время недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина. Как заявил глава региона, реализация проекта была поддержана на уровне Кабмина. На проектировку, запланированную к проведению в 2022 – 2023 годах, будет выделено 62 миллиона рублей. Стоимость непосредственно строительства оценена в 14 миллиардов рублей.



Напомним, что изначально проектом Западного обхода занималась «Русская холдинговая компания» – соглашение с инвестором было подписано в июне 2018 года. Согласно документу, Западный обход города протяженностью в полтора десятка километров должен был быть построен в 2020 году, но этой весной контракт был расторгнут из-за медленных темпов работы.





Артём Ежаков



