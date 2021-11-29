понедельник 29.11.2021 23:00:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:52, 29 ноября 2021 года

Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023 – 2025 годы

На проектировку выделят 62 миллиона рублей.


Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023 – 2025 годы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямой линии на платформе Центра управления регионом. Тема была затронута во время недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина. Как заявил глава региона, реализация проекта была поддержана на уровне Кабмина. На проектировку, запланированную к проведению в 2022 – 2023 годах, будет выделено 62 миллиона рублей. Стоимость непосредственно строительства оценена в 14 миллиардов рублей.

Напомним, что изначально проектом Западного обхода занималась «Русская холдинговая компания» – соглашение с инвестором было подписано в июне 2018 года. Согласно документу, Западный обход города протяженностью в полтора десятка километров должен был быть построен в 2020 году, но этой весной контракт был расторгнут из-за медленных темпов работы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.