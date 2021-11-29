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17:24, 29 ноября 2021 года В Хотынецком районе юноша и двое несовершеннолетних подозреваются в краже мотоцикла Полицейские успели спасти «ИЖ Планета-4» от разборки на запчасти.





Из сарая 64-летней жительницы посёлка Жудерский Хотынецкого района неизвестные украли мотоцикл «ИЖ Планета-4». Полицейские уже нашли подозреваемых – парней 2003, 2005 и 2006 годов рождения. Они признались в преступлении и рассказали, что планировали разобрать детище советской промышленности, чтобы продать запчасти, – сообщили в областном УМВД.



Мотоцикл правоохранители нашли в близлежащем заброшенном здании. Следствие просит суд оштрафовать совершеннолетнего юношу, а двум его малолетним подельникам назначить принудительные меры воспитания.





Артём Ежаков



