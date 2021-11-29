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17:25, 29 ноября 2021 года В Нарышкинской колонии пресекли передачу 16 мобильных телефонов С помощью квадрокоптера их пытались доставить два 30-летних парня.





На территории ИК-5 в посёлке Нарышкино пресечена попытка передачи заключённым 16 мобильных телефонов вкупе с комплектующими, – сообщает областное УФСИН. Их с помощью квадрокоптера пытались доставить два 30-летних парня, один из них ранее содержался в этом исправительном учреждении.



О возможном перемещении запрещённого груза тюремщики знали заранее. Задержанные «почтальоны» будут привлечены к административной ответственности.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Артём Ежаков



