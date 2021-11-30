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9:28, 30 ноября 2021 года

Орловцы завоевали медали Чемпионата России по настольному теннису

Состязания для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Пензе.


На минувшем Чемпионате России по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата наш регион представили две сборные. Команда с участием призёра паралимпийских игр Юрия Ноздрунова стала победителем командных соревнований среди спортсменов 9 класса инвалидности. В составе были также наши Евгений Тавров и Сергей Красников. На пути к победе наша тройка провела три успешных поединка с командами Оренбургской области и Москвы. Все матчи наша команда выиграла со счетом 3:0.
 
Также в командных соревнованиях выступала пара Артемий Богуславский и Денис Кугаков. Они заняли седьмую строчку в таблице команд спортсменов 8 класса инвалидности. В личном зачете в активе Юрия Ноздрунова золото, Сергей Красников оказался во втором десятке итогового рейтинга.


Анастасия Дорохова
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