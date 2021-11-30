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8:33, 30 ноября 2021 года Орловская область получила партии вакцины против COVID-19 и гриппа В регион поступили препараты «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри».





В Орловскую область поступило 7 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. Препарат вскоре распределят по прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций. Наличие той или иной вакцины в прививочных пунктах можно проверить по единой информационной базе, размещённой на сайте облздрава.



Параллельно Роспотребнадзор заявил о поступлении на Орловщину 9 600 доз вакцины против гриппа для детей и взрослых «Ультрикс Квадри».





Артём Ежаков



