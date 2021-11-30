вторник 30.11.2021 08:56:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

7:34, 30 ноября 2021 года

Орловчанке грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подруги

Решение взять в руки сотовый телефон женщины оказалось роковым для жертвы.


В суд передано уголовное дело в отношении 43-летней орловчанки, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть её подруги, – сообщает сайт областного СУ СК. Трагедия развернулась в сентябре в одной из квартир в Заводском районе Орла.

Следствие считает, что разгоряченные алкоголем женщины поссорились на фоне того, что жертва взяла в руки мобильный телефон обвиняемой. Разозлившаяся орловчанка руками и ногами избила подругу, а затем нанесла несколько ножевых ударов в шею. Умирающую соперницу она вытащила на лестничную площадку, где женщину нашли соседи. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице.

По инкриминируемой статье орловчанке грозит до 15 лет тюрьмы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.