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7:34, 30 ноября 2021 года Орловчанке грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подруги Решение взять в руки сотовый телефон женщины оказалось роковым для жертвы.





В суд передано уголовное дело в отношении 43-летней орловчанки, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть её подруги, – сообщает сайт областного СУ СК. Трагедия развернулась в сентябре в одной из квартир в Заводском районе Орла.



Следствие считает, что разгоряченные алкоголем женщины поссорились на фоне того, что жертва взяла в руки мобильный телефон обвиняемой. Разозлившаяся орловчанка руками и ногами избила подругу, а затем нанесла несколько ножевых ударов в шею. Умирающую соперницу она вытащила на лестничную площадку, где женщину нашли соседи. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице.



По инкриминируемой статье орловчанке грозит до 15 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



