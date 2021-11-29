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17:51, 29 ноября 2021 года

В пункте вакцинации Северного района может привиться более 60 человек ежедневно

Пункт вакцинации открылся сегодня в здании территориального управления по Северному району. Он заменит фельдшерско-акушерский пункт у ТЦ «Европа» на ул. Металлургов.


Сегодня в здании территориального управления по Северному району (Московское шоссе, 137) начал свою работу пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Приём ведётся без предварительной записи. Режим работы ежедневно с 12:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

Александр Кондратьев, заместитель главврача взрослой поликлиники больницы им. Боткина: «В среднем будет проходить 50-60 человек в день, но это так называемая пропускная способность, количество вакцинированных всегда чуть больше, потому что мы работаем быстрее, и стараемся людей обслужить как можно быстрее».

Только за первую половину дня сегодня сюда пришли больше тридцати человек.


Эва Стасюлевич
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