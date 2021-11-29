понедельник 29.11.2021 23:00:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:52, 29 ноября 2021 года

Орловским больным коронавирусом пришли на помощь военные

В распоряжение больницы им. Боткина поступила мобильная кислородная станция.


В Орле, в больнице им. Боткина запустили в работу военную кислородную станцию. Она поступила в распоряжение больницы как нельзя вовремя - количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, постоянно растет.

Кислородная станция - мобильная и компактная, но позволяет быстро пополнять необходимые запасы. Оборудование и обслуживающий состав передислоцированы из города Пушкин.

Александр Ампилов, начальник отделения медицинского снабжения отряда специального назначения (г. Подольск): «Станция предназначена для производства кислорода. Её мощность составляет 208 тысяч литров в сутки - на поток, или 24 баллона сжатого кислорода – сорокалитровых».

Такие военные установки - новые. В серийное производство поступили с сентября. Оборудование - отечественное. Для обслуживания станции достаточного одного человека - оператора. Работает станция в автономном режиме и сама полностью контролирует все процессы.


Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.