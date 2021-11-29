Орловским больным коронавирусом пришли на помощь военные

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17:52, 29 ноября 2021 года
Орловским больным коронавирусом пришли на помощь военныеВ распоряжение больницы им. Боткина поступила мобильная кислородная станция.
В Орле, в больнице им. Боткина запустили в работу военную кислородную станцию. Она поступила в распоряжение больницы как нельзя вовремя - количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, постоянно растет.
Кислородная станция - мобильная и компактная, но позволяет быстро пополнять необходимые запасы. Оборудование и обслуживающий состав передислоцированы из города Пушкин.
Александр Ампилов, начальник отделения медицинского снабжения отряда специального назначения (г. Подольск): «Станция предназначена для производства кислорода. Её мощность составляет 208 тысяч литров в сутки - на поток, или 24 баллона сжатого кислорода – сорокалитровых».
Такие военные установки - новые. В серийное производство поступили с сентября. Оборудование - отечественное. Для обслуживания станции достаточного одного человека - оператора. Работает станция в автономном режиме и сама полностью контролирует все процессы.
Эва Стасюлевич