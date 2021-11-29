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18:27, 29 ноября 2021 года В Орле провели урок памяти, посвящённый Зое Космодемьянской Её имя вписано в историю как пример мужества, стойкости и героизма.





Зоя Космодемьянская - девушка-красноармеец. Боевое задание - сжечь 10 населённых пунктов на оккупированной территории. Срок выполнения -неделя. Она успела выполнить только часть приказа. Фашистские захватчики взяли в плен и казнили её. Ей было 18 лет. И она была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза. С Именем Зои Космодемьянской шли в бой. Она стала символом бесстрашия для советских солдат.



Сегодня, 29 ноября, вся страна вспоминает Зою. Во всех регионах прошёл Всероссийский урок памяти. Организаторы акции – «Волонтёры Победы». Они разработали единый сценарий, чтобы с помощью современных видео- и аудиообразов максимально заинтересовать молодой взгляд.



Кирилл Ишков, председатель Орловского регионального отделения «Волонтёры Победы»: «Урок проводится про Зою Космодемьянскую впервые, и мы уверены, что он станет традиционным, и 29 ноября в каждом учебном заведении страны он будет проходить по единой технологии, и дети всей страны будут иметь единое представление».

Имя Зои Космодемьянской после войны знал едва ли не каждый советский гражданин. С её именем связаны книги и фильмы, название улиц и стройотрядов... Для современного поколения нужно освежить этот урок истории.



Наталья Игнатова, преподаватель Орловского техникума путей сообщения: «Прежде чем подготовится к уроку, мы провели опрос среди наших студентов, и, к сожалению, многие из них не знают, кто это такая».

По окончании урока студенты и волонтёры отправились на улицу Зои Космодемьянской, которая ведёт к недавно открывшемуся в Орле парку Победы. Молодые люди раздавали прохожим письма, рассказывающие о Зое - как напоминание о её подвиге.





Елизавета Капырина



