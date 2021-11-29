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21:20, 29 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Задержаны возможные инициаторы потасовки возле футбольного поля на ул. Советской. Полиция продолжает расследование.



- В Орле провели урок памяти, посвящённый Зое Космодемьянской. Её имя вписано в историю как пример мужества, стойкости и героизма.



- В здании территориального управления по Северному району открылся новый пункт вакцинации. Ежедневно он сможет принять более 60 человек.



- На прямой связи с жителями. Андрей Клычков отвечал на вопросы орловцев. Трансляция прошла на площадке ЦУРА.



- Орловским больным коронавирусом пришли на помощь военные. В распоряжение больницы им. Боткина поступила мобильная кислородная станция.



- В лесах Орловщины проходит операция «Браконьер». В одном из рейдов побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





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