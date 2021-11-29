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21:10, 29 ноября 2021 года В Орле завершается история долгостроев на ул. Панчука и ул. Родзевича-Белевича Как сообщил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, работы на этих объектах находятся в завершающей стадии.





В минувшую пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился в Москве с гендиректором Фонда по защите прав дольщиков Константином Тимофеевым. Обсуждались все 11 региональных долгостроев, связанных с возведением многоквартирных домов. Как было заявлено, по пяти объектам были проведены компенсационные выплаты или завершены строительные работы.



Губернатор подчеркнул, что не все «жильцы» домов на ул. Панчука и ул. Родзевича-Белевича» получили деньги, но это единичные случаи. Возможно, что эти объекты вскоре будут сняты с контроля – работы здесь находятся в завершающей стадии.



Что касается ул. Космонавтов, позиция «2», то в этом случае подготовлены документы на выплаты. По позиции «4» на этой неделе предстоит определиться – достраивать МКД, для чего нужно искать инвестора, или компенсировать гражданам потерянные деньги. По дому в Нарышкино глава региона предположил, что дело закончится выплатой средств дольщикам. В Змиёвке ситуация похожая. Работы по объекту в Знаменке будут ускорены – как в документарном плане, так и в судебном.





Артём Ежаков



