понедельник 29.11.2021 23:01:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

21:10, 29 ноября 2021 года

В Орле завершается история долгостроев на ул. Панчука и ул. Родзевича-Белевича

Как сообщил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, работы на этих объектах находятся в завершающей стадии.


В минувшую пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился в Москве с гендиректором Фонда по защите прав дольщиков Константином Тимофеевым. Обсуждались все 11 региональных долгостроев, связанных с возведением многоквартирных домов. Как было заявлено, по пяти объектам были проведены компенсационные выплаты или завершены строительные работы.

Губернатор подчеркнул, что не все «жильцы» домов на ул. Панчука и ул. Родзевича-Белевича» получили деньги, но это единичные случаи. Возможно, что эти объекты вскоре будут сняты с контроля – работы здесь находятся в завершающей стадии.

Что касается ул. Космонавтов, позиция «2», то в этом случае подготовлены документы на выплаты. По позиции «4» на этой неделе предстоит определиться – достраивать МКД, для чего нужно искать инвестора, или компенсировать гражданам потерянные деньги. По дому в Нарышкино глава региона предположил, что дело закончится выплатой средств дольщикам. В Змиёвке ситуация похожая. Работы по объекту в Знаменке будут ускорены – как в документарном плане, так и в судебном.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.