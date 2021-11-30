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10:43, 30 ноября 2021 года

В Орловской области открыли бюст прародителя Росгвардии

Изваяние графа Евграфа Комаровского появилось в селе Городище Урицкого района.


В селе Городище Урицкого района открыли бюст графа Евграфа Комаровского – основателя внутренней стражи государства Российского и прообраза сегодняшней Росгвардии. В здешнем имении граф проживал после выхода на пенсию.

В торжественной церемонии, приуроченной к 252-летию со дня рождения генерала и чиновника, приняли участие глава региональной Росгвардии Игорь Баранов, зампред облсовета Сергей Потемкин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, главный федеральный инспектор региона Леонид Соломатин, глава Урицкого района Николай Тураев и депутат Юлия Мальфанова.

Ранее на территории усадьбы появился сквер, названный в честь Комаровского. Это пространство объединено с памятником павшим при освобождении Городища в Великую Отечественную Войну.


Артём Ежаков
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