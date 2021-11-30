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11:00, 30 ноября 2021 года В 2022 году в Орле появится питомник для бездомных животных Об этом напомнил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время вчерашней прямой линии на платформе ЦУР. Глава региона подчеркнул, что новый приют не решит проблему со стаями бездомных животных.





В Орловской области не отказались от планов строительства питомника для бездомных животных в региональном центре. Он появится в 2022 году. Об этом напомнил накануне губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопросы орловцев в рамках прямой линии на платформе ЦУР. На возведение приюта в 2022 году заложено 40,7 миллиона рублей. Эти деньги направят на капитальный ремонт здания будущего питомника – ранее речь шла о территории «Спецавтобазы». Построенный приют будет способен содержать до 150 кошек и собак в месяц с учётом возвращения неагрессивных животных без хозяев на прежние места обитания.



Клычков подчеркнул, что открытие питомника не решит проблему с бездомными животными в областной столице. Ранее губернатор связывал это с тем, что владельцы каждый день выбрасывают около десятка животных на улицы. Для того чтобы ситуация с беспризорными четверолапыми оставалось стабильной, в год необходимо ловить около тысячи животных. Поможет в этом и закон о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Орловской области по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Его проект может быть рассмотрен региональным парламентом в следующем году.





Артём Ежаков



