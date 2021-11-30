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11:11, 30 ноября 2021 года

«Ростелеком» в Орле подвел итоги квеста «АртУлочкаРТК»

Участники соревновались более трёх месяцев.


В Орле определили победителя квеста «АртУлочкаРТК». Игра длилась 15 недель. Каждая неделя – отдельный этап. За это время требовалось выполнить три задания: найти место в Орле, где находится арт-объект в виде книги, ответить на вопросы викторины и выложить в Сеть видео, где участник читает отрывок из произведения. За каждый этап начислялись баллы. Победу одержала Алла Ашихмина, набравшая 4 563 балла. Второе место занял Александр Ашихмин (1 752 балла), на третьем – блогер под ником corgi-klepa (1 350 баллов).
Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Первоначально мы планировали только оформить часть телекоммуникационных шкафов в Орле в виде книг, так как наш город с этого лета официально получил знак “Литературная столица”. После того как мы расписали шкафы, в социальных сетях стали появляться фотографии орловцев на фоне наших арт-объектов. Таким образом, сами жители натолкнули нас на мысль провести квест «АртУлочкаРТК». Поздравляем победителей и благодарим всех участников игры!».
Алла Ашихмина, победитель квеста: «Мне было очень интересно участвовать в квесте «АртУлочкаРТК». Я узнала много нового о литературной истории своего города. Впервые открыла для себя произведения «Ох, французы» Федора Растопчина, «Маруся» Марко Вовчок, «Молодость» Михаила Сегала. Кроме того, появилось желание перечитать знакомые произведения. Здорово, что у нас в городе серые шкафы превратились в яркие картины! Они не просто делают наши улицы красивее, а еще способствуют изучению культуры родного города. Ведь каждый объект – это почти всегда новый автор и новая книга».
«АртУлочкаРТК» – это проект «Ростелекома» по оформлению телекоммуникационных шкафов в виде арт-объектов в ЦФО. 178 серых невзрачных конструкций в 12 городах Центральной России получили новую жизнь благодаря яркой росписи.

Фото компании «Ростелеком»


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