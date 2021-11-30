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11:43, 30 ноября 2021 года Орловцев ожидает среднестатистическая зима О погоде в ближайшее время и на перспективу рассказал начальник орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов.





Вопрос погоды волнует каждого. Такое теплое окончание осени это норма или исключение?



- Ноябрь текущего года существенно не отличается о предыдущих лет. Были у нас некоторые отклонения в сторону повышения температуры от средних многолетних значений. Но они были незначительными. Были дни с небольшими отклонениями в сторону понижения температуры, ориентировочно на 1,3 градуса, были и повышения на 7-8 градусов. Но в целом среднемесячная температура не отличается от предыдущих лет.



Что необычного в плане погоды было в нашем регионе в ноябре за всю историю наблюдений?



- За всю историю метеорологических наблюдений за всю историю нашей области самые низкие отрицательные температуры в ноябре были зарегистрированы в Ливнах в 1998 году - минус 27,7 градуса. Самая высокая положительная температура была зарегистрирована в Мценске в 1967 году - плюс 17,7 градусов.



В Орловской области в ближайшие дни ожидается циклон. Что он нам несёт, и на какое время задержится?



- Мы находимся в тыловой части циклона. В ближайшие сутки ожидаем выпадения осадков в виде дождя, местами сильные, с переходом в снег. Скорость ветра в пределах 15-23 метров в секунду. Температура - от нуля до пяти градусов тепла. В циклонической зоне мы будем находиться до конца недели. Затем интенсивность осадков снизится.



Что будет с атмосферным давлением в период действия циклона, и стоит ли переживать метеозависимым?



- Циклон это всегда зона пониженного давления, но существенных скачков давления мы пока не ожидаем во время прохождения этого циклона. Полторы недели назад у нас были зафиксированы резкие скачки давления в сторону его понижения. За восемь часов давление упало на 8 миллиметров ртутного столба, что бывает крайне редко для территории Орловской области. Вот в те моменты метеозависимым людям было тяжеловато.



Снега ждать?



- Во время прохождения южного циклона будет выпадения снега, но устойчивого снежного покрова мы пока не ожидаем. Пока этот циклон не пройдет, покров не установится - достаточно теплый воздух, и снег растает, он не будет лежать.



А когда начнётся зима? Или пока об этом рано говорить?



- Климатическая зима наступила. Все, наверное, думают, что зима наступает с выпадением снега и установлением устойчивого покрова, но пока мы такого не ожидаем.



Есть информация Гидрометцентра России, что ожидаются большие температурные колебания этой зимой - от минуса 20 градусов до температуры «еврозимы». Есть ли предварительный прогноз, какой зима будет у нас в Орловской области?



- Предварительный прогноз и выпускает Гидрометцентр России. Хотя мы и несколько южнее Москвы находимся, но у нас будут и оттепели, и понижения температуры. Мы не ожидаем каких-то изменений зимних условий, будет обычная среднестатистическая зима.





Юлия Сулим



