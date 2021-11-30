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12:12, 30 ноября 2021 года В Орле после столкновения манипулятора и легковушки погибла женщина-пешеход Ей было 67 лет.





Накануне утром в районе д. 26 по ул. Михалицына произошло ДТП со смертельным исходом. На «зебре» погибла 67-летняя женщина – «Мерседес» столкнулся с впереди идущим «Фольксвагеном Пассат», после чего манипулятор сбил пенсионерку и врезался в жилой дом. Пешеход скончалась позднее в ООКБ.





Буквально через 15 минут возле д. 10 под колёса «Шевроле Лачетти» попал 53-летний мужчина. К счастью, он пострадал несерьёзно – медики отпустили его после осмотра.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



