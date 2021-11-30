Главная » Новости



13:45, 30 ноября 2021 года Три человека были сбиты в неположенном для перехода месте на Наугорском шоссе в Орле Под колёса «Гранты» попали двое мужчин и одна женщина.





Сегодня ранним утром в районе д. 5 по Наугорскому шоссе под колёса «Лады Гранты» в неположенном дла перехода месте попали три человека – мужчины 1985 и 1963 годов рождения, а также женщина 1958 года рождения. Все они пострадали.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



