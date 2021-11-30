Сегодня в Орел приехала заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова

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12:14, 30 ноября 2021 года
Сегодня в Орел приехала заместитель председателя Государственной Думы Анна КузнецоваВ течение пяти лет она являлась уполномоченным по правам ребёнка при президенте России.
Всю первую половину рабочего визита на Орловщину Анна Кузнецова посвятила профильным вопросам – это защита и поддержка материнства и детства, оценила механизмы, которые для этого задействованы в регионе, а это семейно ориентированные областные проекты, услышала предложения социального кластера и посетила Семейный МФЦ в Орле.
Во второй половине дня зампред Госдумы проведёт личный приём орловцев, посетит школу и два строящихся в Орле детских сада.
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Орловское Информбюро