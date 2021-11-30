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12:14, 30 ноября 2021 года Сегодня в Орел приехала заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова В течение пяти лет она являлась уполномоченным по правам ребёнка при президенте России.





Всю первую половину рабочего визита на Орловщину Анна Кузнецова посвятила профильным вопросам – это защита и поддержка материнства и детства, оценила механизмы, которые для этого задействованы в регионе, а это семейно ориентированные областные проекты, услышала предложения социального кластера и посетила Семейный МФЦ в Орле.



Во второй половине дня зампред Госдумы проведёт личный приём орловцев, посетит школу и два строящихся в Орле детских сада.



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Орловское Информбюро



