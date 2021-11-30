Главная » Новости



13:15, 30 ноября 2021 года 5 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 306 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 ноября, за последние сутки в Орловской области выявлено 306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 63 324). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписан 241 орловец (всего – 50 769). От последствий болезни скончались 1 294 жителя региона (+5 летальных исходов).





Артём Ежаков



