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12:41, 30 ноября 2021 года Ветер повалил часть ограждения пешеходного перехода на Красном мосту в Орле Стихия обрушила конструкцию сегодня утром.





Сегодня утром ветер повалил часть ограждения пешеходного перехода на Красном мосту в Орле. Стихия обрушила забор в сторону проезжей части. Ряд деревянных подпорок не пережил штормовое предупреждение, объявленное накануне МЧС. О пострадавших не сообщается.



Шквалистый ветер останется на Орловщине ещё как минимум до завтрашнего вечера. Синоптиками прогнозируются порывы от 15 до 23 м/с.





Артём Ежаков



