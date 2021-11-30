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13:00, 30 ноября 2021 года Рухнувшее ограждение на Красном мосту восстановят в течение двух дней Доступ пешеходов на переправу с 23:00 до 6:00 будет временно запрещён.





Рухнувшее ограждение на Красном мосту в Орле восстановят в течение двух дней, – сообщает пресс-служба мэрии Орла. Доступ пешеходов на переправу с 23:00 до 6:00 будет временно запрещён.



Напомним, что ветер повалил часть ограждения пешеходного перехода на Красном мосту сегодня утром. Стихия обрушила забор в сторону проезжей части. Ряд деревянных подпорок не пережил штормовое предупреждение, объявленное накануне МЧС. О пострадавших не сообщается.



Шквалистый ветер останется на Орловщине ещё как минимум до завтрашнего вечера. Синоптиками прогнозируются порывы от 15 до 23 м/с.





Артём Ежаков



