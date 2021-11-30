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13:52, 30 ноября 2021 года

В орловских поликлиниках волонтёры оказывают помощь медперсоналу и пациентам

Дежурят волонтёры-медики и активисты «Молодёжки ОНФ».


Зайти в медучреждение можно после прохождения термометрии. Чтобы не отвлекать на это медперсонал, были задействованы волонтёры.

Виктория Валуева, волонтёр «Молодёжки ОНФ»: «Сегодня я помогаю на пункте термометрии измерять температуру приходящим посетителям - тем, кто хочет получить консультацию или какое-то лечение в больнице».

Анастасия Жирова, врач-эпидемиолог поликлиники №2 г. Орла: «Если у человека повышенная температура, то человек направляется в «красную зону», вход в которую осуществляется со двора поликлиники. Мы направляем пациентов с температурой на второй этаж в 249 кабинет, на приём к инфекционисту».

Волонтёры также помогают в регистратуре, на горячей линии отвечают на вопросы по результатам ПЦР тестов, разносят лекарства и пациентам на дом, дежурят на пунктах вакцинации.

Дарья Ревкова, волонтёр-медик: «На пунктах вакцинации волонтёры контролируют электронную очередь и помогают гражданам с заполнением документации. Я считаю нашей гордостью, что нас узнают, в нашей помощи нуждаются, и мы её непосредственно оказываем».



Татьяна Тимохина
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