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13:53, 30 ноября 2021 года Самые творческие студенты страны живут в Орле К такому выводу пришло жюри конкурсов «Мистер и Мисс Студенчество России-2021».





В финале конкурса «Мистер и Мисс Студенчество России-2021» приняли участие 70 студентов из 40 субъектов страны. Оценивали конкурсантов представители шоу-бизнеса, известные деятели культуры, спортсмены, победители конкурсов прошлых лет. Студентка Орловского государственного института культуры Ольга Сухова завоевала сердца зрителей на творческом конкурсе, исполнив свою версию песни группы «Ленинград». А Алексей Гуляев, представлявший Орёл в мужской части конкурса, исполнил рэп собственного сочинения о родном городе.



Ольга Сухова, Вице-Мисс Студенчество России-2021: «У меня был народный кавер на песню группы «Ленинград» про лабутены. Мы сделали упор на то, что русской женщине не нужны лабутены, чтобы быть красивой, и на конкурсе красоты, интеллекта и творчества, мне кажется, это очень актуальная тема. Поэтому не в лабутенах, а в восхитительных лаптях!».

Алексей Гуляев, победитель в номинации «Мистер Творчество»: «Я написал трек в стиле стихи под музыку - я люблю так это называть, это что-то такое своё, - о Куликовской битве и о том, какая боль там была».

Ребят к конкурсу готовила целая команда. Это несколько творческих коллективов города. До федерального этапа прошли региональные. И именно упорная работа помогла орловцам стать одними из лучших в стране. Таких результатов мы добились впервые за 10 лет.



Евгения Солоухина, художественный руководитель Орловского областного центра молодёжи «Полёт»: «С помощью прекрасного коллектива института культуры, с помощью центра молодёжи «Полёт», где я работаю, с помощью Орловского городского центра культуры, с помощью наших вузов мы сделали такой прекрасный, как я считаю, проект, который называется «Оля, Лёша, вперёд!», и благодаря общей работе нашей Орловской области мы смогли выйти в победители».





Юлия Сулим



